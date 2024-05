Auto stürzt in Weiher an A96: Zeuge taucht nach eingeschlossenem Kleinkind - vergeblich

Eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter im Wagen gerät spätabends von der A96 in Oberbayern ab. Der Wagen stürzt über eine Leitplanke in ein tiefes Regenrückhaltebecken. Dramatische Rettungsversuche folgen. Sie scheitern, das Kind kommt ums Leben.





Eine Mutter und ihre kleine Tochter sind an der Autobahn 96 bei Windach (Landkreis Landsberg am Lech) mit dem Auto in ein Regenrückhaltebecken gestürzt - das Kind kam dabei uns Leben. Die 37 Jahre alte Mutter war am späten Freitagabend in einer Ausfahrt von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Frau konnte sich befreien, ihre eineinhalb Jahre alte Tochter konnte sie nicht mehr aus dem Wagen retten. Das Auto ging den Angaben zufolge zu schnell unter.





Rettungsversuch scheitert an Wassertrübung

Ein Zeuge versuchte vergeblich, zum Wagen zu tauchen. Sein Versuch, das Kind zu retten, sei an der Wassertrübung gescheitert, schilderte die Polizei. Taucher der Wasserwacht bargen das Mädchen schließlich aus dem Wasser. Es starb im Krankenhaus. Rettungskräfte brachten auch die 37-jährige Mutter ins Krankenhaus. Sie stand unter Schock. Die Frau hatte sich entweder aktiv aus dem Fahrzeug befreien können oder war herausgeschleudert worden, so die Polizei. Letztlich gelangte sie ans rettende Ufer.



Zum Unfallhergang schrieb die Polizei, der Wagen sei gegen 22 Uhr aus noch unbekannter Ursache an der Anschlussstelle Schöffelding von der Fahrbahn abgekommen. Er durchschlug zunächst zwei Schutzplanken und stürzte dann über eine Leitplanke in das Regenrückhaltebecken. Dieses fängt das über die Kanalisation der Autobahn abfließende Wasser auf. Es war mit einem Wasserstand von vier bis fünf 5 Metern gut befüllt, wie die Polizei weiter schrieb.





A96 sehr lange gesperrt

Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck sucht noch Unfallzeugen. Offen sei unter anderem noch, auf welcher Fahrspur der Wagen zuletzt in Richtung Lindau fuhr, wie schnell er war und ob andere Fahrzeuge unmittelbar in das Unfallgeschehen involviert waren. Die A96 war an der Unfallstelle lange gesperrt. Erst am Samstag gegen 19.00 Uhr konnte die Fahrbahn und die Anschlussstelle Schöffelding wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

− dpa