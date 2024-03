Auto stößt mit Streifenwagen zusammen: Drei Leichtverletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Streifenwagens in Nürnberg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Polizeiauto sei mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen, als eine 45-Jährige am Donnerstag mit ihrem Wagen an einer grünen Ampel in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit. Sowohl die Fahrerin als auch zwei Polizisten seien bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden.

Die beiden Beamten seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die 45-Jährige wurde demnach noch am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt.

