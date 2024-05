Polizeiauto mit Blaulicht - Blaulicht leuchtet an einem Polizeiauto. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Eichstätt tödlich verletzt worden. Der 58-Jährige sei am Freitag auf einer Kreisstraße bei Hitzhofen mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Wagen zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Samstag. Die Insassen des zweiten beteiligten Autos seien leicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:240504-99-910999/3