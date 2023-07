Aus Cham stammender Fitness-Influencer „Joesthetics“ tot – mit nur 30 Jahren

Der Bodybuilder Johannes „Jo“ Lindner ist in Cham in der Oberpfalz aufgewachsen, war aber zuletzt weit weg von Bayern unterwegs. Als „Joesthetics“ war er einer der erfolgreichsten deutschen Fitness-Influcencer. Nun starb er mit nur 30 Jahren. −Screenshot: Instagram

Mit zuletzt 8,4 Millionen Followern auf Instagram war „Joesthetics“ einer der erfolgreichsten deutschen Fitness-Influencer. Nun ist der aus Cham stammende Bodybuilder Johannes „Jo“ Lindner tot – mit nur 30 Jahren. Laut seiner Freundin erlitt er ein Aneurysma.









Das könnte Sie auch interessieren: Burghauserin lässt die Muskeln spielen – bei der Qualifikation für die Bodybuilding-EM



Der Bodybuilder Johannes „Jo“ Lindner ist in der Oberpfalz aufgewachsen, war aber zuletzt weit weg von Bayern unterwegs: Nachdem er seine Karriere in der Fahrrad-Sportart „Dirt Jump“ verletzungsbedingt beenden hatte müssen, wandte er sich mit etwa 18 Jahren dem Fitness-Training zu. Zuletzt hielt sich der 30-Jährige in Thailand auf.



Als „Joesthetics“ schaffte es Lindner der zu einem der größten deutschen Fitness-Influencer mit zuletzt 8,4 Millionen Followern auf Instagram. Auch die MZ hatte mal über ihn berichtet.



Hierzulande war er aber weniger bekannt – die Bilder und Videos aus seinem Fitness-Alltag waren auf Englisch. Lediglich auf Youtube postete er einige Videos auf Deutsch – am Dialekt ließ sich dann auch seine oberpfälzische Herkunft erahnen.









Nun ist der gebürtige Oberpfälzer gestorben – im Alter von nur 30 Jahren. Seine Freundin Nicha, die auf Instagram als „immapeaches“ unterwegs und demnach selbst in der Fitnessbranche tätig ist, bestätigte entsprechende internationale Medienberichte. Sie gab auch die Umstände des Todes und die mutmaßliche Ursache bekannt.



Zu einem Pärchenfoto schrieb sie auf Englisch, dass er Johannes, den alle nur „Jo“ nannten, am Freitag an einem Aneurysma verstorben ist – sie selbst sei dabei gewesen. „Er legte mir eine Kette um den Hals, die er für mich gemacht hatte. Dann legten wir uns hin, um zu Kuscheln“, schrieb sie. Um 16 Uhr hätte Johannes sich mit Noel im Fitnessstudio treffen wollen, doch dann verstarb er plötzlich an ihrer Seite.



Drei Tage zuvor hätte der Fitness-Influencer noch gesagt, dass er Schmerzen im Nacken habe. Doch sie hätten das nicht ernst genug genommen. Nun sei es zu spät. Er sei eine erstaunliche und unglaubliche Person gewesen. „Bitte behaltet ihn als Joesthetics in Erinnerung“, schließt sie ihren emotionalen Nachruf ab.





Nachrufe auch aus seiner alten Heimat Cham





Zahlreiche Menschen kondolierten auf Facebook und Instagram. Auch in seiner alten Heimat machte die Nachricht von Lindners Tod schnell die Runde. Norbert Frank vom Olympic Gym in Regensburg erinnert sich in einem Facebook-Post an die Zeit vor über zehn Jahren, als Jo zu ihm kam und meinte, dass er Bodybuilding machen möchte. In seinem Fitnessstudio begann dann kurze Zeit später Lindners Weg. „Seine Disziplin und sein Ehrgeiz waren herausragend“, so Frank. Es schnüre ihm den Magen zu, darüber nachzudenken, was für ein abruptes Ende seine Reise fand.