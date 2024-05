Auftakt zum 33. Spieltag: Augsburg spielt um Europacup

Der FC Augsburg hofft nach drei Niederlagen in Serie wieder auf einen Erfolg. Der VfB Stuttgart will zum Auftakt des vorletzten Bundesliga-Spieltages im Kampf um die Vizemeisterschaft vorlegen.

Mit einem Sieg in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel dieser Saison kann der FC Augsburg seine Chancen auf einen internationalen Startplatz wahren. Nach drei Niederlagen am Stück möchte sich die Mannschaft von Trainer Jess Thorup am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 33. Spieltages gegen den VfB Stuttgart mit einem positiven Ergebnis vom eigenen Publikum verabschieden. Derzeit sind die Augsburger Tabellenneunter, sogar der Achte könnte es in dieser Saison noch in den Europacup schaffen.

Die Stuttgarter sind schon für die Champions League qualifiziert. Der weiter mit dem FC Bayern München in Verbindung gebrachte Trainer Sebastian Hoeneß will mit den Schwaben aber im Duell um die Vizemeisterschaft vorlegen. Die Stuttgarter liegen aktuell nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten aus München. Die Bayern empfangen nach ihrem brutalen Aus in der Champions League den VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

