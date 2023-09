Auf dem Weg zum „Heinerl“: Fußgänger in Niederwinkling von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Niederwinkling wurde ein Fußgänger schwer verletzt. −Foto: Symbolfoto dpa

Ein Fußgänger ist am Freitagabend in Niederwinkling (Landkreis Straubing-Bogen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zwei Begleiter des Mannes konnten sich im letzten Moment durch einen Sprung zu Seite retten.









Nach ersten Erkenntnissen war das Trio gegen 21 Uhr im Bereich der Hauptstraße auf dem Weg zum Gasthaus „Zum Heinerl“, als sich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der 26 Jahre alte Fahrer war laut Polizei „viel zu schnell“ in Richtung Innerort unterwegs und wollte auf Höhe des Gasthauses in der Kurve in Richtung Schwarzach weiterfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet nach rechts auf den Vorplatz der Gaststätte und schleuderte zurück auf den Gehweg. Dort konnten zwei Männer gerade noch nach rechts ausweichen, ein Dritter wurde am Fuß erfasst und stürzte. Letztendlich prallte der Wagen noch gegen das geparkt Auto des verletzten Fußgängers, das dieser kurz vorher abgestellt hatte.





Zur Blutentnahme ins Krankenhaus





Der verletzte Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand aber nicht, heißt es am Samstag auf Nachfrage bei der Polizei. Die beiden anderen Fußgänger und der Fahrer blieben unverletzt.



Weil er nach Alkohol roch, musste Letzterer allerdings trotzdem ins Krankenhaus, um dort eine Blutprobe abzugeben. Nach Angaben der Polizei wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

− age