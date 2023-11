Auch ohne Vorbereitung: Bayern wollen im Titelkampf vorlegen

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München kann zum Auftakt des zwölften Spieltags in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobern. Der Titelverteidiger tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln an, mit einem Sieg würde er das um zwei Punkte bessere Team von Bayer Leverkusen von der Spitze verdrängen. Der ebenfalls noch ungeschlagene Werksclub spielt am Samstag bei Werder Bremen. Verzichten muss Bayern-Trainer Tuchel auf Matthijs de Ligt und Jamal Musiala nach Verletzungen.

Man habe keine Vorbereitung nach den Länderspielen, sagte Trainer Thomas Tuchel und sprach von einer unglücklichen Ansetzung. Die Münchner reisen erst am Spieltag an, damit die Spieler eine weitere Nacht zu Hause hätten. Von Fernreisen kehrten Minjae Kim und Alphonso Davies erst spät zurück. Man werde erst spät entscheiden, wer spielen werde, sagte Tuchel.

© dpa-infocom, dpa:231123-99-55580/2