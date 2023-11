Alkohol-Verdacht: Frau soll fast 200 Kilometer gefahren sein

Rund 175 Kilometer von Niederbayern nach Oberfranken soll eine 60-Jährige mit etwa 2,9 Promille Alkohol im Körper gefahren sein. Am selben Tag war sie im Landkreis Landshut bereits unter Alkohol-Einfluss mit ihrem Wagen in einen Straßengraben gefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler nahmen ihr nach dem Vorfall in Hohenthann am Dienstag den Führerschein ab. Das Auto stellten sie vor der Adresse der Besitzerin ab, wo es den Angaben zufolge später nicht mehr stand. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll die 60-Jährige mit dem Auto bis nach Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) zu einem Bekannten gefahren sein. Dort fanden Einsatzkräfte der Polizei die Frau schlafend im Bett. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231129-99-118621/2