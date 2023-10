AfD-Chef Chrupalla während Kundgebung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht

In diesem Krankenwagen wurde Tino Chrupalla abtransportiert. Foto: Vogl

Der Bundessprecher der Alternative für Deutschland (AfD), Tino Chrupalla, ist am Mittwochnachmittag während einer Kundgebung auf dem Ingolstädter Theaterplatz in ein Krankenhaus gebracht worden.









Eine Absperrung aus Metall trennt die beiden Veranstaltungen voneinander. Ansonsten herrscht Sichtkontakt. Etliche Polizisten überblicken den Theaterplatz. Neben dem AfD-Chef sollten auch die Direktkandidaten für die Landtagswahl am Sonntag sowie die bayerischen Spitzenkandidaten der Partei sprechen.





AfD-Chef in Klinik gebracht





Wohl kurz nach seiner Ankunft musste Chrupalla allerdings gestützt zunächst zu einem Polizeiauto gebracht werden. Später transportierte ihn ein Krankenwagen in die Klinik. Was genau vorgefallen ist, ist noch völlig unklar. Ob es sich um einen möglichen Angriff gehandelt hat oder ob es Chrupalla schlicht schlecht geworden ist, auch dazu will sich der Sprecher noch nicht äußern. Er verspricht aber weitere Informationen, die Ermittlungen laufen. Chrupalla habe ein paar Selfies gemacht, dann sei er zusammengebrochen, haben die Polizisten gesagt, meint Gerald Grosz, ehemaliger FPÖ-Politiker im Gespräch mit dem DK. Mehr wisse er aktuell auch nicht.



Immer weitere Polizisten kommen zum Theaterplatz, teils in zivil, fotografieren einen schwarzen Mercedes mit Blaulicht im Innern und Berliner Kennzeichen - das Dienstfahrzeug von Chrupalla. Die Beamten sind im Hintergrund der Veranstaltung aktiv, tauschen sich an den Streifenwagen und auf der anderen Straßenseite aus, telefonieren - schauen sich Videos an von Zuschauern.





Gegenveranstaltung gut besucht





Zeitgleich findet eine Gegenveranstaltung statt. Neben CSU, Linke sowie weiterer Parteien haben auch die Gewerkschaften dazu aufgerufen. Auch Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) hat sich als Redner angekündigt.



Die beiden Lager treffen auf dem Theaterplatz aufeinander. Auf der Seite AfD ist kurz vor der Veranstaltung noch nicht ganz so viel los wie auf der gegenüberliegenden. Hauptsächlich ältere Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, um die Kandidaten der AfD zu hören. Das Publikum des Gegners ist da mit Antifa- und Regenbogen-Flaggen sowie Schilder von Omas gegen Rechts augenscheinlich vielfältiger.





Mehr dazu lesen Sie in Kürze.