Abflussrohre am Rötelseeweiher beschädigt: Folgen für Tiere

Unbekannte sollen Abflussrohre am Großen Rötelseeweiher bei Cham in der Oberpfalz zerstört haben. Laut Mitteilung des Landratsamtes vom Mittwoch sei der Teichablauf aus Kunststoff am Sonntag offenbar mutwillig mit Steinen beschädigt worden.

Das kann demnach Folgen für zahlreiche geschützte Wasservögel haben, die sich mitten in der Brutzeit befänden: Die Abflussrohre regulieren den Wasserstand des Weihers, um optimale Bedingungen für die Tiere zu schaffen.

Für die Reparatur des Wasserablaufs muss das Wasser vollständig aus dem Teich abgelassen werden, so ein Mitarbeiter der Naturschutzbehörde laut Mitteilung. Dies sei jedoch kurzfristig nicht ohne Weiteres umzusetzen.

Der Landkreis Cham hat Strafanzeige gestellt und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Der Große Rötelseeweiher ist mit mehr als 1000 heimischen Tierarten und 600 Pflanzenarten eines der artenreichsten Biotope Süddeutschlands.

