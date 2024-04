A8 südlich von München nach Blitzeis gesperrt

Glätte - Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. - Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Wegen eines Massenunfalls nach Blitzeis ist die Autobahn 8 südlich von München am Samstag einige Stunden lang voll gesperrt worden. Am Mittag kam es auf Höhe Bernauer Berg nach Polizeiangaben wegen der Witterungsverhältnisse zu einem Unfall mit acht beteiligten Fahrzeugen. Weil Autos und Autoteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, mussten die A8 in beide Richtungen einige Zeit gesperrt werden. Gegen 16 Uhr wurde die Autobahn wieder komplett freigegeben. Verletzt wurde bei dem Massenunfall niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 bis 250.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240420-99-745848/3