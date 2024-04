80-Jähriger in München beinahe von Zug erfasst

Ein 80-Jähriger ist in München beinahe von einer Regionalbahn erfasst worden. Der Mann habe am Dienstagabend die Gleise überquert, weil er eine Abkürzung zu einem nahegelegenen Supermarkt nehmen wollte, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Auf den Gleisen sei er jedoch gestürzt und habe nicht mehr allein aufstehen können. Der Lokführer habe eine Schnellbremsung eingeleitet und ein Warnsignal abgegeben. Weniger als einen Meter vor dem 80-Jährigen sei der Zug zum Stehen gekommen. Den Angaben nach half der 37-jährige Zugführer dem Mann auf und nahm ihn bis zur S-Bahn-Haltestelle Moosach mit. Laut Bundespolizei ergab ein Atemalkoholtest, dass der 80-Jährige nicht betrunken war. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Fahrgäste im Zug wurden nach Angaben der Bundespolizei nicht verletzt.

