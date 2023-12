Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist bei Tauberrettersheim (Landkreis Würzburg) tödlich verunglückt. Der Mann geriet am Donnerstag nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Wagen mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Neben den rund 70 Einsatzkräften war auch ein Sachverständiger an der Unfallstelle. Dieser soll nun die genaue Unfallursache klären.

