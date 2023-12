360 Erpresser-Postkarten seit 1992: Polizei hat Verdächtigen

Eine seit über 30 Jahren andauernde Erpressungsserie mittels Postkarten steht vor der Aufklärung. „Bereits seit 1992 wurden über 360 Postkarten im gesamten Bundesgebiet versandt, in welchen ein Unbekannter androhte, dass eine Briefbombe nur durch eine Geldzahlung abgewendet werden könne“, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Kempten am Dienstag mit. Nun sei es der Polizei gelungen, die Serie aufzuklären - man habe einen Tatverdächtigen. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht - und verwiesen auf eine Pressekonferenz am Donnerstag.

