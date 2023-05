250.000 Euro Schaden: Unbekannte zünden in Oberbayern Blitzeranhänger an

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. −Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa

Einen hohen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen angerichtet: Sie steckten in Bad Heilbrunn einen Blitzeranhänger in Brand.









Laut Polizeibericht bemerkte ein Passant das Feuer in der Kocheler Straße gegen 1.30 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand aber trotzdem ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro.



Noch vor Ort übernahm die Kripo Weilheim die Ermittlungen. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus und suchen nun nach Zeugen.

− els