20-Jähriger stirbt in Badeweiher bei Erding beim Stand-Up-Paddeln

Beim Stand-Up-Paddeln ist ein 20-Jähriger in einem Weiher bei Erding ums Leben gekommen. − Symbolbild: dpa

In einem Weiher bei Erding hat sich am Freitagnachmittag ein tödlicher Wassersport-Unfall ereignet. Ein 20-jähriger Senegalese stürzte rund 20 Meter vom Ufer entfernt im Kronthaler Weiher von seinem Stand-Up-Paddle-Board und ging unter.









Die Rettungsbemühungen mehrerer Zeugen blieben erfolglos. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte daraufhin den See ab. Rettungstaucher konnten den jungen Mann schließlich bergen. Er starb aber wenig später in einem Krankenhaus. Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen.

− kse