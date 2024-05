19-Jähriger verursacht Unfall und flüchtet

Ein junger Autofahrer ist mit seinem Wagen in München auf die Gegenspur geraten und dort mit einem geparkten Wagen zusammengestoßen. Während der Fahrt sollen der 19-jährige Fahrer und sein zwei Jahre jüngerer Beifahrer mehrfach Lachgas eingeatmet haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Statt nach dem Unfall anzuhalten, sei der 19-Jährige am Donnerstag einfach weiter gefahren. Passanten hätten schließlich die Polizei gerufen.

Als die Beamten das Auto fanden und anhielten, merkten sie, dass Fahrer und Beifahrer berauscht waren. „Die beiden waren ziemlich durch den Wind“, sagte ein Polizeisprecher. Eine passende Gaskartusche und Luftballons, mit denen die jungen Männer das Gas eingeatmet haben sollen, fanden die Polizisten den Angaben zufolge ebenfalls in dem Auto. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

© dpa-infocom, dpa:240510-99-985309/2