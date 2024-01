18-Jähriger stirbt nach Unfall mit eigenem Böller im Landkreis Cham

Tödlich verletzt wurde ein 18-Jähriger in der Silvesternacht im Landkreis Cham von einem Böller. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Kripo ermittelt.









Lesen Sie auch: Böller explodiert in Hand - 18-Jähriger in Landshut schwer verletzt



Nach aktuellem Ermittlungsstand warf der 18-Jährige gegen 1.40 Uhr in Eschlkam einen Silvester-Böller in ein Kunststoffrohr, um diesen darin explodieren zu lassen. Das berichtet die Polizei am Neujahrsmorgen.



Als der junge Mann mit dem Kopf über dem Rohr war, explodierte der Knallkörper und verletzte den Mann im Kopfbereich tödlich. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

− vr