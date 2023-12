17-Jähriger nach Angriff auf Frau festgenommen

Eine Woche nach der Attacke auf eine Frau im Zusammenhang mit einem Streit unter Jugendlichen in München ist ein 17-Jähriger wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Der junge Mann werde verdächtigt, die 58-Jährige mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau kam ins Krankenhaus und ist nach Angaben der Ermittler inzwischen wieder auf dem Wege der Besserung. Das Motiv für den Angriff ist noch unklar. Der 17-Jährige sei aber schon mehrfach mit Gewaltdelikten aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher.

Begonnen hatte der Streit am 8. Dezember vor einem Jugendzentrum, wo sich nach Angaben der Polizei 10 bis 15 Jugendliche aufhielten. Sie sollen einen 47-Jährigen angegriffen und leicht verletzt haben. Wenig später seien sie mit einer anderen Gruppe in Streit geraten, bei dem zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche leicht verletzt wurden. Die 58-Jährige wollte der Mitteilung zufolge helfen, wurde aber selbst angegriffen. Die genauen Geschehnisse an diesem Abend werden noch ermittelt, auch nach Zeugen wird weiter gesucht.

