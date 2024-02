16-jährige Skifahrerin aus Beilngries verunglückt in Tirol tödlich

Eine Jugendliche aus dem Landkreis Eichstätt ist bereits am Freitag beim Skifahren in Tirol schwer verunglückt und am Montag ihren Verletzungen erlegen. Das meldet die Landespolizeidirektion Tirol am späten Montagabend.









Wie ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung berichtet, kam die 16-Jährige aus Beilngries. Das Mädchen war demnach gegen 10 Uhr im Skigebiet Christlum im dortigen „Funpark“ unterwegs und fuhr über eine Freestyle-Schanze.





Mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck





Dabei verlor sie allerdings die Kontrolle, stürzte und prallte hart auf der Piste auf. Beim Sturz zog sie sich laut Polizei schwere Verletzungen zu. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach einer Reanimation durch den Notarzt kam die junge Skifahrerin mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck. Dort erlag sie dann am Montag ihren Verletzungen.

− els