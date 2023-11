150.000 Euro Schaden bei Brand von zwei Lastwagen

Zwei Lastwagen sind auf einem Betriebsgelände in Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise rund 150.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Lkws standen demnach nebeneinander auf dem Hof der Firma für Bau- und Transportarbeiten. Ein Zeuge, der das Feuer am Samstagabend sah, wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

