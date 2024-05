117 Kilogramm schwere Splitterbombe entschärft

Eine etwa 117 Kilogramm schwere Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf) entdeckt und entschärft worden. Für die Arbeiten sei eine angrenzende Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Wohnhäuser befanden sich nicht in dem Sperrradius von 500 Metern, dafür aber eine Biogasanlage. Diese wurde am Montagabend vorsichtshalber durch einen hochgezogenen Schutzwall geschützt. Der Blindgänger war den Angaben nach britischer Herkunft. Im Einsatz waren unter anderem die Polizei, die Bundespolizei, das THW, die Feuerwehr und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn.

