Zwei Menschen auf offener Straße in Nürnberg erschossen

Die Gewalttat ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf. −Foto: vifogra

Auf offener Straße sind zwei Menschen am Samstag in Nürnberg erschossen worden.



Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund lägen nicht vor. Die Einsatzkräfte fanden demnach eine Frau mit tödlichen Schussverletzungen auf einer Straße liegend im Stadtteil Gebersdorf.



Unweit von ihr hätten die Polizeibeamte einen toten Mann gefunden. Das SEK sei im Einsatz. Die Straßen rund um den Tatort seien abgesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei am Mittag zunächst nicht machen.

− dpa

Bei neuen Erkenntnissen wird dieser Artikel laufend aktualisiert.