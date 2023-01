Zusammenstoß mit Auto: 57-jähriger Radfahrer stirbt in Fürth

Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn. −Foto: Foto: Hannibal Hanschke/dpa/Symbolbild

Ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Fürth beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Die Wucht des Aufpralls am Donnerstagnachmittag verletzte den Mann so schwer, dass er trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Warum der Autofahrer an einer Einmündung im Stadtteil Vach mit dem Radfahrer zusammenstieß, war zunächst unklar. Der 38-Jährige musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Sachverständiger den Unfallhergang klären.



