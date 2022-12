Zuckerwasser gegen Krebs: Heilpraktikerin vor Gericht

Eine Schrobenhausener Heilpraktikerin steht seit Freitag vor Gericht. Der Prozess stößt überregional auf großes Interesse, wie der Donaukurier berichtet.



Den Stein ins Rollen gebracht hat bei dem Verfahren eine an Speiseröhrenkrebs erkrankte Osnabrückerin. Sie wandte sich 2019 an das RTL-Magazin stern TV, nachdem sie BG-Mun eingenommen, der Krebs aber weiter Metastasen gebildet hatte. stern TV schickte daraufhin eine Reporterin in die Praxis der Heilpraktikerin Renate G. nach Schrobenhausen. Die zum Teil mit versteckter Kamera aufgenommenen Videos sind auf der Internetplattform YouTube verfügbar.



In einem sogenannten "opening Statement", einer Art vorgezogenem Plädoyer, kritisierten Renate G.’s Verteidiger die Arbeit von Staatsanwaltschaft und stern TV scharf. Ihre Mandantin habe keineswegs ein wirkungsloses Zuckerwasser verkauft. Die Strafkammer hat 39 Verhandlungstage angesetzt. Zunächst wird es um das Präparat und seine Wirksamkeit gehen. Anschließend sollen die einzelnen Fälle aufgearbeitet werden.

