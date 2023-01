Zahnarzt aus Oberbayern fordert Impfung von Mitarbeitern

In den Zahnarztpraxen von Maximilian Weiland in Pfaffenhofen und Wolnzach werden künftig nur noch gegen das Coronavirus geimpfte Mitarbeiter direkt mit den Patienten zu tun haben.









Der Zahnmediziner aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hat für sich und seine Angestellten an diesem Samstag einen Termin im Impfzentrum in Reisgang ergattert, seine Praxismanagerin teilte den Mitarbeitern per WhatsApp mit, dass sich alle zu diesem Termin einzufinden hätten. Ohne Wenn und Aber.



"Es werden alle Mitarbeiter und Zahnärzte geimpft. Wer die Impfung nicht möchte, wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt", heißt es laut Donaukurier in dem Schreiben. Auch wenn Weiland einräumt, dass der Wortlaut in der Mitteilung nicht glücklich war: Er lässt keinen Zweifel daran, dass er von seinem Vorgehen überzeugt ist. Für Fragen der Mitarbeiter stehe er jederzeit zur Verfügung. Sollte ein Mitarbeiter mit der Impfung nicht einverstanden sein, ist Weiland bereit, auch vor Gericht zu gehen: "Ich ziehe das durch."