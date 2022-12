"Wir stoßen an die Kapazitätsgrenze": CSU besorgt über mehr Flüchtlinge

Die Flüchtlingssituation spitzt sich offensichtlich wieder zu: "Wir stoßen an die Kapazitätsgrenze", sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer bei der Klausurtagung seiner Landtagsfraktion in Kloster Banz im oberfränkischen Bad Staffelstein. Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Thomas Karmasin (CSU), der als Gast an der Klausurtagung der CSU-Landtagsabgeordneten teilnahm, bestätigte die Aussagen von Kreuzer: "Die Flüchtlingszahlen machen uns schwer zu schaffen."

