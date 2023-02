Video: Grünen-Politiker Hofreiter stärkt Bauern den Rücken

Die Agrarpolitik der letzten 15 Jahre habe die Landwirte in eine Sackgasse getrieben, sagt Hofreiter im Interview mit der PNP. −Foto: Thomas Jäger

Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, stärkt Landwirten den Rücken und fordert eine Task Force gegen Rechtsextremismus.



In Bayern gibt es vermehrt Proteste von Landwirten. Wer ist an der derzeitigen Situation schuld? Die Landwirte oder die Politik?

Anton Hofreiter: Die Landwirte protestieren, weil sie ökonomisch mit dem Rücken zur Wand stehen. Das System, so wie es derzeit gestaltet ist, funktioniert nicht für die Bauern. Sie bekommen zu wenig Geld für ihre Produkte. Die Agrarpolitik der letzten 15 Jahre hat die Landwirte in eine Sackgasse getrieben. Sie stand nämlich unter dem Motto "Wachse oder weiche". Deshalb mussten Hunderttausende Höfe zumachen.



"Damit ruinieren wir unsere Landwirtschaft"



Welche Anforderungen stellen die Grünen an die Landwirte?

Hofreiter: Wir stellen Anforderungen an die Landwirtschaftspolitik, denn sie ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Es kann doch nicht sein, dass die Bauern von den Preisen, die ihnen von den großen Lebensmittelketten gezahlt werden, oft nicht mal ihre Produktionskosten decken können. Damit ruinieren wir unsere Landwirtschaft. Wir schlagen deshalb vor, das Gesetz für Wettbewerbsbeschränkungen, also das Kartellrecht, so zu verändern, dass Landwirte gestärkt werden. Sie sollen sich zusammenschließen können, ohne dass es zur illegalen Monopolbildung wird. Ziel ist es, dass sie ihre Produkte nicht unter den Erzeugerkosten verkaufen müssen.



