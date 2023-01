Video: Diese drei Übungen helfen gegen ein Hohlkreuz

Diese Übung lässt sich noch intensivieren, wenn man ein Bein anhebt. Wichtig ist, dass Bauch und Po angespannt sind. −Fotos: Hiendl

Fehlhaltungen, wie zum Beispiel ein Hohlkreuz, können auf Dauer zu Beschwerden führen. Drei Übungen schaffen Abhilfe.



Auslöser für Fehlhaltungen ist oft ein muskuläres Ungleichgewicht bestehend aus verkürzter und abgeschwächter Muskulatur. Janina Metner, Fitness- und Gesundheitstrainerin im Sportzentrum Wegerhof in Engelsberg (Landkreis Traunstein) steuert dem Hohlkreuz mit diesen drei Übungen entgegen: "Beginnen Sie mit einem Ausfallschritt, um die verkürzte Hüftmuskulatur zu dehnen. Der Oberkörper bleibt dabei gerade", erklärt die 30-Jährige und fügt hinzu, dass die Übung etwa 30 bis 60 Sekunden gehalten werden soll, dann Seite wechseln.



Die zweite Übung beginnt mit einem Unterarmstütz zur Kräftigung der Bauchmuskulatur, bei dem Ellbogen und Schulter in einer Linie sind, der Blick geht nach unten. Die Beine werden nach hinten gestreckt, sodass der Körper eine Gerade bildet. 15 Sekunden halten, drei Sätze. "Bei der dritten Übung begeben Sie sich in Rückenlage, die Arme befinden sich neben dem Körper. Winkeln Sie die Beine an und drücken das Becken nach oben. Bauch und Po anspannen und drei Mal 15 Sekunden halten", empfiehlt Janina Metner.



Im Video zeigt Ihnen Janina Metner die Übungen:



