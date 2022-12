Verletzter Mann tritt gegen helfenden Polizisten in Würzburg

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. −Foto: Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bei einer Schlägerei in einer Diskothek in Würzburg ist ein 24-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden und hat viel Blut verloren. Als hinzugerufene Rettungssanitär die Wunde des Mannes versorgen wollten, wehrte dieser sich vehement, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwesende Freunde versuchten in der Nacht auf Sonntag erfolglos, die Person zu beruhigen und zur Untersuchung zu überreden.



Da die Behandlung der Kopfverletzung jedoch notwendig war, wurde der junge Mann hierfür festgehalten und auf eine Trage gelegt. Er soll der Polizei zufolge daraufhin gezielt gegen den Oberkörper eines helfenden Polizisten getreten haben. Dieser wurde dadurch nicht verletzt. Der 24-Jährige wurde schließlich an der Trage fixiert, um den Transport und die anschließende weitere Behandlung in einem Würzburger Krankenhaus zu ermöglichen.



© dpa-infocom, dpa:210905-99-100312/2