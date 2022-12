Vater misshandelt Babys schwer

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 28 Jahre alter Familienvater muss ins Gefängnis, weil er seine drei Monate alten Zwillingsbabys misshandelt und schwer verletzt hat. Er sei unter anderem wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden, teilte das Landgericht Hof am Mittwoch mit.



Der Mann drückte laut einer Gerichtssprecherin im vergangenen September erst einem der beiden Söhne auf der Wickelkommode so stark auf den Oberschenkel, dass dieser brach. Stunden später schlug er dessen Zwillingsbruder auf den Kopf. Der erlitt einen Schädelbruch und schwebte zunächst in Lebensgefahr. Mit bleibenden Schäden sei bei den Kindern aber nicht zu rechnen, sagte die Gerichtssprecherin.



Der Mann habe sich überfordert gefühlt. Im Prozess sei er geständig gewesen und habe die Taten bereut. Er war bereits kurz nach den Misshandlungen in Untersuchungshaft gekommen. Auf Rechtsmittel verzichtete er, das Urteil vom Dienstag ist rechtskräftig.



