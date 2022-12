Tödlicher Motorradunfall in Oberbayern

−Foto: Reiß

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag im Gemeindebereich Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ereignet.



Ein 45-jähriger aus dem Landkreis Freising wollte laut Polizei eine Gruppe von fünf Motorradfahrern überholen, berichtet der Donaukurier. Hierbei geriet sein Krad ins Schleudern und er kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Holzmast.



Die Zeugen des Unfalles begannen sofort mit der Erstversorgung des Verunfallten. Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde er mit dem Hubschrauber unter laufender Reanimation ins Klinikum Ingolstadt verbracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Bislang wird von einer Alleinbeteiligung ausgegangen. Vor Ort waren die Polizei Pfaffenhofen, ein Rettungswagen, Notarzt, Rettungshubschrauber und die freiwilligen Feuerwehren aus Pörnbach und Freinhausen.

− pnp