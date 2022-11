Stühlerücken in Söders Kabinett: Diese Minister müssen um ihre Posten bangen

Zunehmend verdichten sich die Zeichen, dass es diese Woche soweit ist und Söder das Bayern-Kabinett umbildet: Eine "Verfeinerung" hat Söder selbst schon kürzlich angekündigt, und nun ist es so, dass die traditionell am Dienstag stattfindende Kabinettssitzung diese Woche entfällt.



Mehr als zu spekulieren bleibt also auch diesmal nicht – allerdings hat der Landtags-Flurfunk schon ziemlich klar umrissene Vorstellungen, was am Mittwoch passieren könnte. Ganz oben auf der Austauschliste stehen demnach ein Niederbayer und zwei Frauen. Ein anderer Niederbayer könnte in Söders Kabinett aufrücken.



Vorweg: Einer Reihe von Ministern wird allerorten bescheinigt, dass sie auch am Mittwochmittag ihre Ämter noch haben werden: Denn wen die Freien Wähler als Koalitionspartner ins Kabinett schicken, geht Söder nichts an – er kann nur über die mit CSU-Parteibuch entscheiden.

