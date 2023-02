"Straße der SA": Stadt Töging hat Schild nun entfernt

Abmontiert worden ist dieses Hausnummernschild in Töging. −Foto: Brandl

Nichts erinnert mehr an die einstige "Straße der SA" in Töging (Landkreis Altötting): Ein Mitarbeiter des Bauhofs hat am Donnerstagabend das Schild vom Haus in der Mozartstraße 25 abgeschraubt.



Wie Bürgermeister Dr. Tobias Windhorst zeitgleich im Hauptausschuss sagte, hatte sich die Betreuerin des Haus-Eigentümers aus München gemeldet. Sie erlaubte der Stadt, das Grundstück zu betreten und das Schild zu entfernen: Der Hinweis auf den Nazi-Schlägertrupp sei dem alten Herrn nicht recht. Er habe die Stadt auch um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten gebeten.



Wie berichtet, war das Siedlungshaus in den 30er Jahren errichtet, die Straße nach der NS-"Sturmabteilung" benannt worden. Nach 1945 benannte man die Straße in "Mozartstraße" um, doch blieben die Hausnummern gleich. Der nun verpönte Straßenname wurde übertüncht, jedoch blätterte nun die Farbe ab, so dass "Straße der SA" an dem mittlerweile unbewohnten Haus wieder sichtbar wurde.

− afb