SPD-Integrationsbeauftragter: "Kommunen haben Erfahrungen mit der Aufnahme Geflüchteter"

Karamba Diaby, Beauftragter für Integration bei der Bundestagsfraktion der SPD, rechnet mit einer Flüchtlingswelle aus Afghanistan, sieht Deutschland dafür aber gut gewappnet.



Der Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Karamba Diaby, sieht Deutschland auf eine Flüchtlingswelle aus Afghanistan gut vorbereitet. "Die Kommunen haben Erfahrungen mit der Aufnahme Geflüchteter und die notwendige Infrastruktur dafür steht auch", sagte er gegenüber der Passauer Neuen Presse.



Diaby zeigte sich zudem erfreut, dass der Großteil der Bundesländer sich schon bereit erklärt habe, die eintreffenden Ortskräfte und ihre Familien aufzunehmen. Darüber hinaus sprach sich der SPD-Politiker für finanzielle Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans aus. "Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen in erster Linie in den Nachbarländern Schutz suchen. Hier muss die internationale Gemeinschaft schnell zusammenkommen, um gemeinsam mit den betreffenden Staaten den Geflüchteten vor Ort bestmöglich zu helfen", sagte Diaby.

