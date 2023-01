Skifahren in Österreich: Salzburg gibt "Kaiserschmarrn-Garantie"

Eine "Kaiserschmarrn-Garantie" für Touristen soll es im kommenden Winter im Salzburger Land geben. Der Tourismusverband will unbedingt eine Winter-Saison wie im vergangenen Jahr vermeiden – trotz hoher Corona-Zahlen und geringer Durchimpfung.



Auch wenn am Wochenende Landeshauptmann Wilfried Haslauer und die gesamte SPÖ-Spitze des Landes trotz Impfung positiv auf Corona getestet wurden und das Bundesland derzeit eine Inzidenz von 163 aufweist, blickt der Tourismus im Salzburger Land wieder einmal hoffnungsvoll auf die bevorstehende Wintersaison. Nach dem "Winter der Einheimischen" soll es in diesem Winter ein "Winter für alle" werden.



Der vergangene Winter war ein "Totalausfall", gemeint ist das Geschlossenhalten der Gastronomie und Hotellerie, aber im bevorstehenden Winter soll es wieder Skifahren mit Hüttengaudi geben, "wir geben eine Kaiserschmarrn-Garantie", so Leo Bauernberger, Chef der Salzburg-Land-Tourismus Gesellschaft.

