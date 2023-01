Sie wurde immer schneller: Auto erfasst Mädchen (3) auf Roller

−Foto: PNP

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag in Oberösterreich ereignet. Ein dreijähriges Mädchen ist dabei schwer verletzt worden.









Gegen 14.45 Uhr sei das Mädchen zusammen mit ihrer Mutter im Gemeindegebiet von Steinhaus spazieren gegangen. Das Kleinkind fuhr auf einem kleinen Roller neben der Mutter auf der Fahrbahn, weil dort kein Gehsteig vorhanden ist. Das Mädchen trug nach Angaben der Polizei einen Fahrradhelm. Wegen der abschüssigen Straße wurde sie immer schneller und die Mutter konnte ihre Tochter nicht mehr erfassen.



Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land seinen Firmenwagen auf der Hauptstraße in Richtung Zentrum. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Kleinkind. Das Mädchen wurde laut Polizei durch die Luft geschleudert und blieb reglos am Asphalt liegen. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert.

− tka