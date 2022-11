Seltener Auftritt des „Kaisers“: Franz Beckenbauer in Hoffenheim im Stadion

Der „Kaiser“ Franz Beckenbauer war zu Gast beim Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. −Foto: dpa

Die deutsche Fußball-Ikone Franz Beckenbauer hat sich am Samstag das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg live im Stadion angesehen.









Der 76-Jährige war am Samstag in einer VIP-Loge in der Arena in Sinsheim zu sehen. Beckenbauers Besuch überraschte, da der „Kaiser“ öffentlich kaum noch präsent ist. Einen Besuch bei der Trauerfeier seines Freundes und HSV-Ikone Uwe Seeler sagte er vor knapp drei Wochen aus gesundheitlichen Gründen ab. Beckenbauer gilt als Freund und Vertrauter von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp.



Beckenbauer und die restlichen gut 17.000 Zuschauer sahen eine über weite Strecken einseitige Partie, bei der Hoffenheim vom Siegtor von Mittelfeldspieler Dennis Geiger (39. Minute) profitierte.

− dpa