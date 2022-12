Seehofers Sehnsucht nach Privatheit

Horst Seehofer (CSU) sitzt bei einer Pressekonferenz. −Foto: Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Nach vier Jahrzehnten in der Politik sehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (71/CSU) sich nach einem Privatleben. "Es überwiegt eine Sehnsucht nach Privatheit, nach dieser Freiheit von Terminen und Zwängen", sagte er dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag).



Seehofer, der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef, beendet seine Karriere mit der Bundestagswahl im September - zeitgleich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



Nach mehr als 40 Jahren in der Politik sei er "eigentlich weit über den Durst", sagte er dem SZ-Magazin. "Meine Frau sagt manchmal, wenn ich daheim wegfahre: Es dauert nimmer lang. Also, ich freue mich."



