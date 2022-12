SchulKinoWoche geht in nächste Runde

Kinosessel stehen in einem Kinosaal. −Foto: Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Im vergangenen Jahr musste sie coronabedingt ausfallen, in diesem Jahr soll die SchulKinoWoche in Bayern aber wieder stattfinden. 120 Kinos in 109 Städten beteiligen sich daran, wie das zuständige Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) am Donnerstag mitteilte.



Die 14. "SchulKinoWoche Bayern!" soll demnach vom 26. April bis 5. Mai über die Bühne gehen. Die Spannbreite an künstlerisch und pädagogisch wertvollen Filmen reiche von ausgezeichneten Kinderfilmproduktionen über beeindruckende Dokumentar- und spannende Animationsfilme bis hin zu Literaturverfilmungen.



Besondere gesellschaftliche Relevanz und Aktualität hätten dabei die Themen "Rassismus, Polizeigewalt und Schwarzes Leben im US-Kinofilm". Hierzu sei ein Sonderprogramm in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung entstanden.



In den teilnehmenden Kinos gelten den Angaben zufolge "detaillierte Hygiene- und Schutzkonzepte".



