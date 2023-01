Schulbus prallt gegen Tor: Vier verletzte Kinder

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. −Foto: Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein mit 39 Schülern besetzter Schulbus ist im schwäbischen Landkreis Augsburg am Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen und gegen das Tor einer Firma geprallt. Vier Kinder wurden leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Es könne sicher davon ausgegangen werden, dass der 60 Jahre alte Busfahrer auf Grund eines medizinischen Notfalls in Großaitingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.



Der Bus war den Angaben zufolge zuerst gegen eine Mauer gestoßen, rammte dann einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Strommast und kam schließlich am Tor einer Autowerkstatt zum Stehen.



Der 60-Jährige konnte an der Unfallstelle laut Polizei erfolgreich reanimiert werden und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die verletzten Kinder wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Eine stationäre Weiterbehandlung sei nicht erforderlich gewesen.



