Schlägerei auf Geburtstagsfeier im Landkreis Pfaffenhofen

Bei einer Geburtstagsfeier in Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.









Der Auseinandersetzung vorangegangen war zunächst ein verbaler Streit zwischen einem 20-Jährigen aus Baar-Ebenhausen und einem weiteren bislang unbekannten Partygast. In Folge der Streitigkeit schlug der bis dato Unbekannte dem 20-Jährigen ins Gesicht.



Ein Baseballschläger kam nicht zum Einsatz



Daraufhin verließen mehrere Gäste die Party, vor der Tür kam es zunächst zu weiteren Rangeleien und schließlich zu einer Schlägerei. Sogar ein Baseballschläger soll im Spiel gewesen sein, er kam aber laut Polizei offenbar nicht zum Einsatz.



Zwei Beteiligte gaben an, verletzt worden zu sein, einer musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der genaue Tathergang konnte bisher aber noch nicht ermittelt werden, da alle vor Ort angetroffenen Personen erheblich alkoholisiert und die weiteren Beteiligten noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet waren. Etwaige weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Geisenfeld in Verbindung zu setzen.

