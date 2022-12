Salihamidzic: Neue Corona-Infektionen von außen verhindern

Hasan Salihamidzic, Vorstand Sport des FC Bayern München. −Foto: Foto: Leon Kuegeler/Reuters/Pool/dpa/Archivbild

Nach einer Reihe von Corona-Fällen im Team sollen die Spieler des FC Bayern München außerhalb des Vereins die Kontakte komplett runterfahren. "Wir haben tatsächlich die Maßnahmen verschärft. Wir haben ein dezidiertes Testprotokoll vereinbart. Da sind doppelte Testungen drin, PCR- und Antigen-Test und selbstverständlich versuchen wir, Kontakte einzuschränken. Wir versuchen, dass von außen keine weitere Infektionen in die Mannschaft kommen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Rande des Champions-League-Spiels bei Lazio Rom dem TV-Sender Sky.



Zuletzt war der französische Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuvor mussten Thomas Müller, Leon Goretzka und Javi Martínez nach positiven Corona-Tests in Quarantäne.



