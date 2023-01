Positive Corona-Tests beim SV Sandhausen vor Würzburg-Spiel

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette, die von Covid-19 verursachte Antigene nachweisen kann-. −Foto: Foto: Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers nach positiven Corona-Tests auf Ivan Paurevic und Denis Linsmayer verzichten. Beide seien in häuslicher Quarantäne, teilte der Club kurz vor dem Anpfiff an diesem Sonntagmittag mit. Den Spielern gehe es "den Umständen entsprechend gut". Für den Tabellenvorletzten Sandhausen geht es im Duell mit dem Letzten Würzburg um wichtige Punkte, um den Anschluss an den Abstiegsrelegationsrang und die Nicht-Abstiegsränge zu halten.



