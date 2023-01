Polizeistreife kollidiert mit Auto

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. −Foto: Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einer Fahrt zu einem Einsatz ist eine Polizeistreife in Fürth mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug der Bayerischen Bereitschaftspolizei sei mit Sonder- und Wegerechten unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An einer Kreuzung fuhr die Streife demnach bei Rotlicht los. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem anderen Auto. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall am Mittwochabend ein Schaden von über 10 000 Euro.



