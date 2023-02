Polizei löst illegale Casinos auf: Spieler wegen Corona-Verstößen angezeigt

Gleich mehrere illegale Glücksspielrunden hat die Polizei am Wochenende auf aufgelöst - zwei davon in Bayern.



Zunächst trafen Beamte im Lager einer Firma sieben Männer zwischen 24 und 56 Jahren beim Glücksspiel an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Später am Samstagabend kamen die Aschaffenburger Polizisten noch einer weiteren illegalen Pokerrunde auf die Spur. Hier hatten sich 9 Männer zwischen 22 und 35 Jahren in einer Gaststätte versammelt.



Bei beiden Einsätzen stellte die Polizei neben Spielutensilien und Glücksspielautomaten auch insgesamt über 10.000 Euro Bargeld sicher. Alle Mitspieler wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.



Spieler flüchten und verstecken sich hinter Regalen und Matratzen



Ebenfalls am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Niedersachsen und Berlin illegale Casinos entdeckt und aufgelöst. In Celle saßen 21 Männer "bei Speis und Trank an Pokertischen und Glücksspielautomaten", wie die Polizei am Montag mitteilte. Einige der Spieler versuchten bei dem Einsatz in der Nacht zu Sonntag noch zu flüchten oder versteckten sich in Nebenräumen hinter Regalen und Matratzen. Die Beamten stellten Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher. Die Männer erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts auf Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel sowie Anzeigen wegen mehrerer Verstöße gegen die Corona-Verordnung.



Dreizimmerwohnung zum Casino umgebaut und Fenster verklebt



Eine illegale Glücksspielrunde mit knapp zwei Dutzend Menschen ist in Berlin aufgelöst worden. In einer Dreizimmerwohnung traf die Polizei gegen Mitternacht auf 22 Menschen, die weder Abstände einhielten, noch Mund-Nase-Bedeckungen trugen, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei war in der Nacht zu Samstag demnach per Notruf alarmiert worden. Eine Anruferin hatte in der Wohnung im Stadtteil Steglitz ein "Kommen und Gehen" beobachtet.



In zwei Räumen waren demnach Glücksspiele aufgebaut, mit einer Vielzahl von Würfeln, Karten und Spielchips. Die Fenster waren mit Aluminiumfolie abgeklebt, um Einblicke von außen zu verhindern. Der Wohnungsinhaber war nicht vor Ort. Alle erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung. Zudem starteten die Beamten 20 Ermittlungsverfahren wegen illegalen Glückspiels. 8000 Euro Bargeld wurden sichergestellt.

