Person im Teddy-Kostüm überfällt 16-Jährigen

Erst nahm der 16-Jährige den Überfall garnicht ernst: Ein rosa-weiß-lilaner Teddybär bedrohte ihn nachts im schwäbischen Dillingen mit einem Messer. Der Jugendliche, der selbst nicht verkleidet war, schlug dem Teddy das Messer einfach aus der Hand.



Doch daraufhin kamen drei weitere, unverkleidete Personen hinzu und schlugen gemeinsam mit dem Teddybären auf den 16-Jährigen ein. Der junge Mann konnte sich zur Wehr setzen, woraufhin die vier unbekannten Personen in südliche Richtung durch den Taxispark davonrannten. Im Anschluss bemerkte der 16-Jährige das Fehlen seines Smartphones und begab sich nach Hause. Durch den Überfall erlitt er eine Rippenprellung und ein blaues Auge. Am Samstagnachmittag zeigte er den Vorfall nach Angaben der Augsburger Allgemeinen bei der Polizei an.



Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den rosa-weiß-lila Teddybär oder seine drei unmaskierten Begleiter gesehen? Zeugen, die Hinweise zu den vier Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

