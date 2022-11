Oberbayer gewinnt rund 1,8 Millionen Euro im Lotto

Exakt 1.869.193,40 Euro bescherten einem Lottotipper aus Oberbayern am Wochenende eine millionenreiche Vorweihnachtszeit.



Mit den sechs Richtigen 8, 24, 26, 31, 40 und 47 auf seinem Lottoschein war er zur Ziehung am vergangenen Samstag in der Gewinnklasse 2 höchst erfolgreich. Indes nicht geknackt wurde der Lotto-Jackpot der ersten Gewinnklasse.









Niemand hatte deutschlandweit neben den sechs Richtigen auch noch die dafür notwendige richtige Superzahl getippt. Im Lotto 6aus49 liegen am Mittwoch damit rund zehn Millionen Euro im Jackpot.



Der aktuelle oberbayerische Lottomillionär hatte zwölf LOTTO-Tippfelder angekreuzt, mit Kundenkarte gespielt und seinen Millionentreffer gleich im ersten Tippfeld erzielt. Sein Spieleinsatz hatte exakt 18,15 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr betragen.

− ce