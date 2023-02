Nürnberg öffnet Zentrum für kostenlose Corona-Schnelltests

Ein medizinischer Mitarbeiter hält einen negativen SARS-CoV-2-Antigentest. −Foto: Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Als eine der ersten Städte in Bayern hat Nürnberg ein Corona-Schnelltest-Zentrum errichtet, wo sich Einheimische und Einpendler kostenlos auf das Virus testen lassen können. Die Ergebnisse sollen innerhalb von 15 bis 20 Minuten zur Verfügung stehen, sagte der Leiter der Nürnberger Berufsfeuerwehr, Volker Skrog, am Mittwoch. Die baden-württembergische Stadt Tübingen habe als Beispiel gedient.



Die Einrichtung wird von der Stadt Nürnberg getragen und von den Hilfsorganisationen Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfallhilfe und Malteser-Hilfsdienst organisiert. Auf zwei Testgassen sollen jeweils 15 bis 20 Tests pro Stunde möglich sein. Das Testzentrum ist montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.



Mit Hilfe der Schnelltests soll es schneller möglich sein, auch auf Virus-Mutationen zu reagieren. Mögliche Infektionsketten sollen schneller erkannt und unterbrochen werden können. Nürnberg gehört zu den Städten mit einer nach wie vor vergleichsweise hohen Zahl von Coronafällen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt weiterhin über 100.



Zudem gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung rund ein Dutzend bestätigte Fälle mit neuen Virus-Varianten. In zwei Pflegeheimen wurde sie bei Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden nachgewiesen. In beiden Heimen fanden bereits Reihentestungen statt.



