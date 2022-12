Neue Erkenntnisse nach Hausexplosion: Toter Unfallfahrer identifiziert

Das ausgebrannte Wrack eines Fahrzeugs steht nach einem tödlichen Unfall auf der B300 bei Schrobenhausen. −Foto: dpa

Eine Leiche ist am Freitag aus den Trümmern der tags zuvor explodierten Doppelhaushälfte im Landkreis Pfaffenhofen geborgen worden. Nun ist auch die Identität des Unfallfahrers bei Schrobenhausen geklärt.



Nach der Explosion des Doppelhauses in Rohrbach wurde zunächst ein Ehepaar, das in dem Anwesen gewohnt hatte, vermisst. Zusätzlich hatten sich Zusammenhänge mit einem Verkehrsunfall, der sich zeitnah in der Nähe von Schrobenhausen ereignet hatte, und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lugau (Sachsen) ergeben.









Nachdem zwischenzeitlich eine unter den Trümmern geborgene Leiche als die 54-jährige Ehefrau identifiziert werden konnte, steht nun durch einen DNA-Vergleich auch fest, dass es sich bei dem Mann, der bei dem besagten Unfall bis zur Unkenntlichkeit verbrannte, um den 55-jährigen Ehemann handelt.

− DK





